Sivasspor - Fatih Karagümrük canlı

Süper Lig 'de 30. haftada Cumartesi gününün ilk maçında Sivasspor ile Fatih Karagümrük 3 puan mücadelesi veriyor. Geçen hafta Galatasaray ile deplasmanda 2-2 berabere kalan ve 6 haftadır kaybetmeyen Rıza Çalımbaylı Sivasspor bu seriyi devam ettirmek için rakibi karşısında galibiyet arıyor. İki haftadır kazanamayan ve geçen hafta sahasında Ankaragücü'ne 1-0 yenilen Fatih Karagümrük ise kötü gidişini bu maçta sonlandırmak istiyor.

KARŞILAŞMA BAŞLADI

Sivasspor-Karagümrük maçında ilk 11'ler:

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Robin Yalçın, Samba, Uğur, Cofie, Hakan Arslan, Fayçal, Erdoğan, Boyd, Kayode.

Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Ndao, Borini, Sobiech.



