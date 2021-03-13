Sivasspor - Fatih Karagümrük canlı
Süper Lig'in 30. haftasında Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. 6 maçtır yenilmeyen Rıza Çalımbay'ın öğrencileri bu seriyi devam ettirmek için rakibini mağlup etmek istiyor. Karagümrük ise deplasmanda kazanmak istiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de... Karşılaşma başladı.
Süper Lig 'de 30. haftada Cumartesi gününün ilk maçında Sivasspor ile Fatih Karagümrük 3 puan mücadelesi veriyor. Geçen hafta Galatasaray ile deplasmanda 2-2 berabere kalan ve 6 haftadır kaybetmeyen Rıza Çalımbaylı Sivasspor bu seriyi devam ettirmek için rakibi karşısında galibiyet arıyor. İki haftadır kazanamayan ve geçen hafta sahasında Ankaragücü'ne 1-0 yenilen Fatih Karagümrük ise kötü gidişini bu maçta sonlandırmak istiyor.
KARŞILAŞMA BAŞLADI
Sivasspor-Karagümrük maçında ilk 11'ler:
Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Robin Yalçın, Samba, Uğur, Cofie, Hakan Arslan, Fayçal, Erdoğan, Boyd, Kayode.
Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Ndao, Borini, Sobiech.