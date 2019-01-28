Sivasspor evinde kaybetmiyor

Süper Lig’in 19. haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürdü.

28 Ocak 2019, Pazartesi 10:35
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Sivasspor evinde kaybetmiyor

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

Ligin ilk haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 yenerek sezona başlayan Sivasspor, 3. haftada sahasında Kasımpaşa’ya 3-0 yenildi. Sivas temsilcisi, bu karşılaşmanın ardından evinde çıktığı 8 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Ligin 5. haftasında evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından iç sahada Bursaspor’u 2-0 yendi, Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor ile golsüz, Çaykur Rizespor ile de 1-1 berabere kaldı. İç sahada ligin 15. haftasında Göztepe’yi 2-0, 16’ncı haftada ise MKE Ankaragücü’nü 4-0 mağlup eden Sivasspor, evinde oynadığı son maçta ise dün Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Sivas temsilcisi, bu sezon iç sahada çıktığı 10 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 17 puan topladı.

Kırmızı-beyazlılar, bu maçlarda rakip fileleri 13 kez havalandırdı, kalesinde 7 gol gördü.

Demir Grup Sivasspor, dış sahadaki 9 maçta ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 8 puan toplayabildi.

AA

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