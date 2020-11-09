Sivasspor evinde galibiyet alamıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde kardeş ülke Azerbaycan temsilcisi Qarabağ'ı yenerek ilk galibiyetini alan ve moral depolayan Sivasspor, Galatasaray'a diş geçiremedi. Kırmızı-Beyazlılar kendi sahasında ligdeki performansıyla da taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Yiğidolar, Sivas'ta oynadığı 4 lig maçında da kazanamadı, gol sevincini ise dün ilk kez yaşadı. Alanya ve Rize'ye 2-0 kaybeden, Ankaragücü'yle de golsüz berabere kalan Sivas dün de Galatasaray'a 2-1 yenildi.

Bu kez en kötüsü!

Yiğidolar 45'te Fajr'la penaltıdan yararlanamadı. Karabağ karşısında kilidi açan Caner Osmanpaşa 76'da sahneye çıktı ve takımının ligde bu sezon evindeki ilk golünü kaydetti. Ancak bu sayı puan için yeterli olmadı. Geçen sezon mabedinde oynadığı 17 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgiyle 37 puan toplayan Sivasspor, şampiyon Başakşehir'in (40) ardından evinde en başarılı takımdı! Kırmızı-Beyazlılar bu sezon ise bu alanda ligin en kötü ekibi.

Avrupa golcüsü ligde suskun!

Sezon başında Shakhtar Donetsk'ten kiralanan Olarenwaju Kayode, Yiğidolar'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 3 maçta 3 kez fileleri sarsmayı başardı. Ancak Nijeryalı oyuncu henüz ligde gol sevinci yaşayamadı. Dün de mücadeleye 11'de başlayan 27 yaşındaki futbolcu siftahı yapamadı, 56'da yerini Kone'ye bıraktı.