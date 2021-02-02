Son 3 maçtan 2 galibiyet, 1 beraberlik çıkaran ve düşme hattından kurtulma çabası veren Erzurumspor, Süper Lig 'in 23. haftasında 4 maçtır galip gelemeyen Sivasspor 'u konuk edecek. Ligde oynadığı 21 müsabakanın 5’ini kazanıp, 5’inde berabere kalan ve 11’ini kaybeden Dadaşlar 20 puana sahip. Ligde çıktığı 21 maçtan 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrılan Yiğidolar'ın ise 24 puanı var.

Sivasspor'da sakatlıkları devam eden Appindangoye, Goiano, Claudemir, Erdoğan ile kart cezalısı Robin Yalçın maçta forma giyemeyecek isimler. Erzurumspor'da ise sakatlığı bulunan Obertan ile kart cezalısı Boumal Sivas deplasmanında olmayacak.

İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti.

Sivasspor - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği maç beIN Sports HD 1'den yayınlanacak. 90 dakikanın canlı skor takibi ise haberimizde olacak.

Sivasspor - Erzurumspor muhtemel 11'ler:

Sivasspor: Samassa, Ahmet Oğuz, Camara, Caner, Uğur, Hakan, Coffie, Boyd, Gradel, Kayode, Yatabare

Erzurumspor: Szumski, Murat, Da Costa, Teikeu, Bergdich, Omolo, Osman, Cenk Ahmet, Aatif, Emrah, Gomes