Sivasspor - Erzurumspor canlı

Son 3 maçtan 2 galibiyet, 1 beraberlik çıkaran ve düşme hattından kurtulma çabası veren Erzurumspor, Süper Lig 'in 23. haftasında 4 maçtır galip gelemeyen Sivasspor 'u konuk edecek. Ligde oynadığı 21 müsabakanın 5’ini kazanıp, 5’inde berabere kalan ve 11’ini kaybeden Dadaşlar 20 puana sahip. Ligde çıktığı 21 maçtan 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrılan Yiğidolar'ın ise 24 puanı var.

Sivasspor - Erzurumspor 11'leri:

Sivasspor: Muammer, Ahmet, Caner, Camara, Uğur, Fajr, Hakan Arslan, Gradel, Kayode, Erdoğan, Yatabare

Erzurumspor: Szumski, Murat, Da Costa, Adolphe, Leo, Omolo, Osman, Cenk Ahmet, Aatif, Novikovas, El Kabir

Sivasspor - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği maç beIN Sports HD 1'den yayınlanacak. 90 dakikanın canlı skor takibi ise haberimizde olacak.



