Sivasspor - Erzurumspor canlı
Son haftalarda aldığı puanlarla yükselişe geçen Erzurumspor, Süper Lig'in 23. haftasında 4 maçtır galibiyete hasret kalan Sivasspor'u konuk edecek. Dadaşlar çıkışını sürdürmek, Yiğidolar kötü gidişata son vermenin hesaplarını yapıyor. Peki, Sivasspor - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor - Erzurumspor maçının 11'leri belli oldu.
Son 3 maçtan 2 galibiyet, 1 beraberlik çıkaran ve düşme hattından kurtulma çabası veren Erzurumspor, Süper Lig 'in 23. haftasında 4 maçtır galip gelemeyen Sivasspor 'u konuk edecek. Ligde oynadığı 21 müsabakanın 5’ini kazanıp, 5’inde berabere kalan ve 11’ini kaybeden Dadaşlar 20 puana sahip. Ligde çıktığı 21 maçtan 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrılan Yiğidolar'ın ise 24 puanı var.
Sivasspor - Erzurumspor 11'leri:
Sivasspor: Muammer, Ahmet, Caner, Camara, Uğur, Fajr, Hakan Arslan, Gradel, Kayode, Erdoğan, Yatabare
Erzurumspor: Szumski, Murat, Da Costa, Adolphe, Leo, Omolo, Osman, Cenk Ahmet, Aatif, Novikovas, El Kabir
Sivasspor - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği maç beIN Sports HD 1'den yayınlanacak. 90 dakikanın canlı skor takibi ise haberimizde olacak.