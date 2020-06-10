Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un başarılı orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, kulübü ile yeni sözleşme imzaladı. 1993 doğumlu oyuncu Demir Grup Sivasspor ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 2024-25 sezonuna kadar geçerli anlaşmayı Sivasspor resmi sitesi üzerinden duyurdu.





Galatasaray ve Trabzonspor ile adı anılmıştı

Erdoğan Yeşilyurt bu sezon 27 resmi maçta 5 gol atmıştı. Erdoğan Yeşilyurt'un adı transferde Galatasaray ve Trabzonspor ile anılmış ancak teknik direktör Rıza Çalımbay oyuncunun mutlaka takımda kalmasını istemişti.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz’ın da yer aldığı imza töreninde, 26 yaşındaki futbolcu, kendisini 5 yıllığına Demir Grup Sivasspor’a bağlayan yeni sözleşmeye imza attı. 2018-2019 sezonunda takıma katılan Erdoğan Yeşilyurt, Süper Lig’de kırmızı-beyazlı formayı 39 kez giydi ve 5 kez gol sevinci yaşadı. Açıklamada, "Erdoğan Yeşilyurt’u tebrik eder, Demir Grup Sivasspor forması altında büyük başarılara imza atmaya devam etmesini temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

































İlgili Haberler 2020 yılı puan durumunda Antalyaspor 4. sırada



