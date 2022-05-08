Sivasspor-Dudulluspor maç sonucu: 4-2

Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu’nun son haftasında 4 Eylül Spor Vadisi Suni Çim Sahası'nda Sivasspor , Dudulluspor ile karşılaştı. Maçı bir grup taraftar izlerken, iki takım da müsabakaya etkili başladı. Sivas, 9. dakikada Figen’in golü ile öne geçti. 20. dakikada da Büşra skoru 2-0 yaparken, 44. dakikada Dudullu Dilara’nın gol buldu ve ilk yarı Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. İkinci devreye etkili başlayan Sivasspor, 48. dakikada Figen’in golüyle skoru 3-1 yaptı.

Dudullu 90. dakikada Rümeysa’nın bulduğu golle skor tabelasını 3-2’ye getirdi. Uzatma dakikalarında Sivasspor, Yorcelly Abella’nın kaydettiği golle maçtan 4-2'lik skorla galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi takım bu sonucun ardından puanını 19’a yükseltirken, Dudullu ise 18 puanda kaldı. Sivasspor önümüzdeki hafta play-out maçları oynayacak. (İHA)