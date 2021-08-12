Sivasspor-Dinamo Batumi Canlı

UEFA’nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi’nde Türkiye’yi temsil eden Sivasspor , 3. Ön Eleme Turu ikinci maçında, deplasmanda 2-1 yendiği Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum’u konuk ediyor. Son yıllarda Avrupa'daki en başarılı temsilcilerimiz arasında yer alan Sivasspor, evinde alacağı skorla tur biletini kapmak ve başarılarına bir yenisini eklemek istiyor. Avrupa kupalarında daha önce 17 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 9 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Söz konusu mücadelelerde 19 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 30 gol gördü.

Sivasspor-Dinamo Batumi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı’nda oynanacak ve bu akşam TSİ 21.00’de başlayacak Sivasspor-Dinamo Batumi mücadelesinde İspanyol hakem Ricardo de Burgos düdük çalacak. TRT Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Sivasspor-Dinamo Batumi ilk 11'leri belli oldu!

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Caner, Koray Altınay, Uğur, Azubuike, Fajr, Hakan Arslan, Sefa, Kayode, Leke James

Dinamo Batumi: Alavidze, Chabradze, Kobakhidze, Azatskiy, Azarov, Teidi, Manjgaladze, Jigauri, Altunashvili, Mamuchashvili, Flamarion





Maç Başladı

SARI KART! 2.dakikada Dinamo Batumi takımında Mandzhgaladze hakemden sarı kart gördü.

12.dakikada sol kanattan Uğur geldi ortasını yaptı ama top auta gitti

20.dakikada bu kez sol kanattan Dinamo Batumi geldi Azarovi ortaladı ancak top kaleci Ali Şaşal'da kaldı

26.dakikada ceza sahasına gelen topa Leke James kafayı vurdu ancak şutu kalecide kaldı

34.dakikada ceza sahasına gelen topa yine Leke James kafayı vurdu ancak top auta gitti

SARI KART! 44.dakikada Sivasspor'da Fajr sarı kart gördü

İlk yarı golsüz berabere bitti.

İkinci yarı başladı

NET FIRSAT! 49.dakikada sol kanattan gelen topa Sefa son anda dokundu ancak top üstten auta gitti

56.dakikada Leke James pasını verdi Fajr şutunu çekti top kalecide kaldı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 59.dakikada Sivasspor'da Sefa ve James çıktı Yatabare ve Max Gradel girdi

DİREKTEN DÖNDÜ! 64.dakikada Dinamo Batumi gole çok yaklaştı. Pantsulaia iki rakibini geçip vurdu şutu üst direkten geri geldi

GOL! 78.dakikada Dinamo Batumi Pantsulaia'nın golüyle 1-0 öne geçti.

85.dakikada köşe vuruşundan gelen topa Felix vurdu top üstten auta gitti

GOL OFSAYT! 87.dakikada Gradel top getirdi yerde kaldı hakem devam dedi son olarak Yatabare vurdu top filelere gitti ancak hakem Kayode'nin ofsayt olduğunu işaret etti





















Rıza Çalımbay: Milli maç gibi oynuyoruz

Maç öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan teknik direktör Rıza Çalımbay, "Dinamo Batumi tehlikeli bir takım. Buradaki maç, öyle kolay olmayacak. Mücadele etmezsek, oyunda kalmazsak sıkıntı yaşayabileceğimiz bir maç. Çok zor, çekişmeli bir kapışma olacak. Bizim açımızdan bir final maçı. Biz de bu maçları milli maç gibi oynuyoruz" dedi.