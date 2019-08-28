Sivasspor Diabate ile yeniden temasda

Süper Lig’de iki hafta sonunda 3 puan toplayan Sivasspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Kırmızı-Beyazlılar’ın, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen golcü oyuncu Fousseni Diabate ile temasa geçtiği öğrenildi. Leicester City ile bir ön görüşme yapan Rıza Çalımbay’ın takımı, 23 yaşındaki Mailili futbolcu için kulübüne teklifte bulundu. Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, durumun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Geçen sezon Sivasspor’da 17 maçta görev alan Diabate 2 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti. Teknik direktör Rıza Çalımbay, Diabate’nin takıma kazandırılmasını çok istiyor.

Emre hala gündemde

Bu arada Sivasspor’a Emre Kılınç için de teklifler gelmeye devam ediyor. Kırmızı-Beyazlılar’ın dikkat çeken ismini çok isteyen Beşiktaş, yeni bir teklifle Sivas’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.