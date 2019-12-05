Sivasspor devler ile yarışıyor! Bayern, Inter, Liverpool...
Süper Lig'in ilk 13 haftasına damga vuran Sivasspor yakaladığı istatistiklerle Avrupa'nın dev takımları ile yarışmaya başladı. Sivasspor geride kalan 13 haftanın hepsinde gol atan tek takım ve bu alanda Avrupa'nın önde gelen beş büyük ligi göz önüne alındığında sadece dört rakibi bulunuyor: Liverpool, Inter, Bayern, Leipzig
Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor geride kalan 13 haftada 27 puan toplayıp lider konumda yer alırken rakiplerine de 26 gol attı. Sivasspor oynadığı 13 maçın tamamında rakiplerine en az bir gol atıp bu alanda da Süper Lig'in zirvesine ulaşırken Avrupa'nın önde gelen beş ligi göz önüne alındığında adeta dev kulüplerle yarışa girmiş durumda
Avrupa'nın beş büyük liginde bu sezon oynadığı tüm maçlarda gol atan sadece dört takım var. Premier Lig'de lider Liverpool, İtalya Serie A'da lider Inter ve Almanya Bundesliga'da Bayern Münih ile Leipzig oynadıkları tüm maçlarda gol attı.
Bu sezon tüm lig maçlarında gol atan takımlar
Liverpool 15 maç
Inter 14 maç
Bayern Münih 13 maç
Leipzig 13 maç
Sivasspor 13 maç