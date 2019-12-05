Sivasspor devler ile yarışıyor! Bayern, Inter, Liverpool...

Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor geride kalan 13 haftada 27 puan toplayıp lider konumda yer alırken rakiplerine de 26 gol attı. Sivasspor oynadığı 13 maçın tamamında rakiplerine en az bir gol atıp bu alanda da Süper Lig'in zirvesine ulaşırken Avrupa'nın önde gelen beş ligi göz önüne alındığında adeta dev kulüplerle yarışa girmiş durumda

Avrupa'nın beş büyük liginde bu sezon oynadığı tüm maçlarda gol atan sadece dört takım var. Premier Lig'de lider Liverpool, İtalya Serie A'da lider Inter ve Almanya Bundesliga'da Bayern Münih ile Leipzig oynadıkları tüm maçlarda gol attı.

Bu sezon tüm lig maçlarında gol atan takımlar

Liverpool 15 maç

Inter 14 maç

Bayern Münih 13 maç

Leipzig 13 maç

Sivasspor 13 maç



