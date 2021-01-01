Sivasspor ile Denizlispor Süper Lig'in 16. hafta maçında 3 puan mücadelesi veercek. Geçen hafta Beşiktaş'a deplasmanda yenilen Sivasspor sahasında Denizlispor'u yenerek yeniden çıkış yakalamak istiyor. Yalçın Koşukavak yönetiminde üst üste iki maç kazanan ancak son maçında sahasında kaybeden Denizlispor ise deplasmanda yeniden kazanarak çıkışa geçmek istiyor.

Sivasspor: Ali Şaşal, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Claudemir, Robin Yalçın, Fayçal, Erdoğan, Gradel, Yatabare.

Denizlispor: Pantilimon, Tiago Lopes, Leismann, Mustafa Yumlu, Bergdich, Bakalorz, Murawski, Recep Niyaz, Mesanovic, Sagal, Rodallega.

Sivasspor - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Erkan Özdamar yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligde oynadığı 14 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar, 17 puanla 14. sırada bulunuyor.

Konuk ekip Denizlispor ise 14 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik ve 9 yenilgiyle beraber 12 puan topladı ve 19. sırada yer alıyor.

Denizlispor'da 3 eksik

Antrenmanda sakatlıkları bulunan Neven Subotic, Özgür Çek ve Sakıb Aytaç fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Yukatel Denizlispor'un Demir Grup Sivasspor maçı kadrosunda şu futbolcular yer alıyor: Costel Pantilimon, Hüseyin Altıntaş, Abdulkadir Sünger, Mustafa Yumlu, Fabiano Leismann, Muhammet Özkal, Tiago Lopes, Zakarya Bergdich, Özer Özdemir, Marvin Bakalorz, Radoslaw Murawski, Recep Niyaz, Alihan Kalkan, Mert Sarıkuş, Eren Kıryolcu, Angelo Sagal, Mathieu Dossevi, Hadi Sacko, Hugo Rodallega, Muris Mesanovic.