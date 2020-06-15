Sivasspor - Denizlispor (CANLI İZLE)

Lige verilen 3 aylık ara sonrasında 27. haftanın kapanış mücadelesinde zirve hesapları yapan Sivasspor, evinde orta sıralarda yer alan Denizlispor ile kozlarını paylaşıyor. Sivasspor rakibini yenerek yeniden zirve yarışına ortak olmak istiyor. Orta sıralarda yer alan Denizlispor ise galibiyet peşinde.. 4 Eylül Stadı'nda saat 21:00'de başlayan mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor.

Maçtan dakikalar

16. dakikada Hakan Yandaş'ın ceza sahasının dışından yaptığı vuruşta top kale direğinin üstünden auta çıktı.

21. dakikada Olcay Şahan'ın ceza sahasına ortasında Aissaiti'nin şutu auta çıktı.

28. dakikada Sacko'nun ceza sahası içerisinden vuruşunda kaleci Samassa topu güçlükle çeldi.

32. dakikada Yatabare'nin ceza sahasının içerisinden vuruşunda kaleci Tolhahan'da kaldı.

43. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Barış Yardımcı'ya faul yapan Zeki Yavru direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

GOL | 45. dakikada Hakan Yandaş'ın kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topla buluşan Yatabare meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

Sivasspor - Denizlispor ilk 11'ler:

Sivassspor: Samassa, Barış, Caner, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Claudemir, Fatih Aksoy, Mert Hakan, Emre Kılınç, Erdoğan, Yatabare

Denizlispor: Tolgahan, Zeki, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Olcay, Aissati, Murawski, Sacko, Rodallega, Oscar

Konuk ekipte Isaac Sackey, sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bıraktı. Yiğidolar’da ise Goiano cezalı, Rybalka, Hakan Arslan ve Fernando ise sakat. Sakatlığını atlatan Mert Hakan ise sahaya ilk 11'de çıktı.