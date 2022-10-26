UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu beşinci haftasında Romanya temsilcisi CFR Cluj ile sahasında karşılaşacak. Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, rakibini yenip gruplarda puanını 10'a çıkartmak istiyor.

sivasspor" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Sivasspor - Cluj maçı hangi kanalda, saat kaçta?

27 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Sivasspor - Cluj muhtemel 11'ler

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Aaron, Uğur, Ulvestad, Keita, Njie, Gradel, Sabia, Yatabare

Cluj: Scuffet, Manea, Kolinger, Matias, Camora, Deac, Petrila, Boateng, Muhar, Malele, Yeboah

Yiğidolar’ın Avrupa arenasındaki 27. maçı

Sivasspor, Cluj mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 27. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 26 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Söz konusu müsabakalarda 29 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 49 gole engel olamadı.



