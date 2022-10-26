Sivasspor - Cluj maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu beşinci maçında Sivasspor, CFR Cluj’u konuk edecek. Romanya ekibi ile birlikte grupta 7 puanı bulunan temsilcimiz maçı kazanarak gruptan lider çıkmak istiyor. Sivasspor - Cluj maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu beşinci haftasında Romanya temsilcisi CFR Cluj ile sahasında karşılaşacak. Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, rakibini yenip gruplarda puanını 10'a çıkartmak istiyor.
sivasspor" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Sivasspor - Cluj maçı hangi kanalda, saat kaçta?
27 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Sivasspor - Cluj muhtemel 11'ler
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Aaron, Uğur, Ulvestad, Keita, Njie, Gradel, Sabia, Yatabare
Cluj: Scuffet, Manea, Kolinger, Matias, Camora, Deac, Petrila, Boateng, Muhar, Malele, Yeboah
Yiğidolar’ın Avrupa arenasındaki 27. maçı
Sivasspor, Cluj mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 27. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 26 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Söz konusu müsabakalarda 29 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 49 gole engel olamadı.