Sivasspor - Cluj maçı hangi kanalda, saat kaçta? (İlk 11'ler)
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu beşinci maçında Sivasspor, CFR Cluj’u konuk edecek. Romanya ekibi ile birlikte grupta 7 puanı bulunan temsilcimiz maçı kazanarak gruptan lider çıkmak istiyor. Sivasspor - Cluj maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de... Sivasspor - Cluj maçı öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu beşinci haftasında temsilcilerimizden Sivasspor , Romanya temsilcisi CFR Cluj ile sahasında karşılaşacak. Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, rakibini yenip gruplarda puanını 10'a çıkartmak istiyor.
Sivasspor - Cluj maçı hangi kanalda, saat kaçta?
27 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Sivasspor - Cluj ilk 11'ler
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Dimitrios Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Kader Keita, Clinton Njie, Dia Saba, Erdoğan Yeşilyurt, Mustapha Yatabare
Yedekler: Baver Kuçkar, Muammer Yıldırım, Aaron Appindangoye, Max Gradel, Robin Yalçın, Charis Charisis, Karol Angielski, Fredrik Ulvestad, Ahmed Musa, Ziya Erdal, Kaan Onaran, Mehmet Albayrak
Cluj: Simone Scuffet, Cristian Manea, Yuri Matias, Denis Kolinger, Camora, Bismark Adjei-Boateng, Karlo Muhar, Lovro Cvek, Ciprian Deac, Roger, Rangelo Janga
Yedekler: Rares Gal, Cristian Balgradean, Karlo Brucic, Andrei Burca, Jean-Claude Billong, Cephas Malele, Claudiu Petrila, Vito Hammershoj-Mistrati, Ovidiu Hoban, Mihai Bordeianu, Christopher Braun, Sergiu Buş
Yiğidolar’ın Avrupa arenasındaki 27. maçı
Sivasspor, Cluj mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 27. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 26 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Söz konusu müsabakalarda 29 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 49 gole engel olamadı.