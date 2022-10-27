UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu beşinci haftasında temsilcilerimizden Sivasspor , Romanya temsilcisi CFR Cluj ile sahasında karşılaşacak. Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, rakibini yenip gruplarda puanını 10'a çıkartmak istiyor.

Sivasspor - Cluj maçı hangi kanalda, saat kaçta?

27 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Sivasspor - Cluj ilk 11'ler

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Dimitrios Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Kader Keita, Clinton Njie, Dia Saba, Erdoğan Yeşilyurt, Mustapha Yatabare

Yedekler: Baver Kuçkar, Muammer Yıldırım, Aaron Appindangoye, Max Gradel, Robin Yalçın, Charis Charisis, Karol Angielski, Fredrik Ulvestad, Ahmed Musa, Ziya Erdal, Kaan Onaran, Mehmet Albayrak

Cluj: Simone Scuffet, Cristian Manea, Yuri Matias, Denis Kolinger, Camora, Bismark Adjei-Boateng, Karlo Muhar, Lovro Cvek, Ciprian Deac, Roger, Rangelo Janga

Yedekler: Rares Gal, Cristian Balgradean, Karlo Brucic, Andrei Burca, Jean-Claude Billong, Cephas Malele, Claudiu Petrila, Vito Hammershoj-Mistrati, Ovidiu Hoban, Mihai Bordeianu, Christopher Braun, Sergiu Buş

Yiğidolar’ın Avrupa arenasındaki 27. maçı

Sivasspor, Cluj mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 27. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 26 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Söz konusu müsabakalarda 29 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 49 gole engel olamadı.



