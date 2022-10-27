Sivasspor - Cluj maçı (CANLI)

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu beşinci haftasında temsilcilerimizden Sivasspor , Romanya temsilcisi CFR Cluj ile sahasında karşılaşıyor. Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, rakibini yenip gruplarda puanını 10'a çıkartmak istiyor.

Sivasspor 1-0 Cluj (Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi)

3. dakikada Cluj'da ceza sahası içi sağ çizgide topla buluşan Rangelo Janga'nın içeri çevirdiği topa altı pasta takım arkadaşı yetişemedi.

5. dakikada Sivasspor'da Mustapha Yatabare'nin ceza sahası içinde indirdiği top sonrası kontrolünün ardından rakibinden kurtulan Dia Saba'nın vuruşunda top, Simone Scuffet'te kaldı.

16. dakikada Sivasspor'un Cluj ceza sahası ön çizgisinden kullandığı serbest vuruşta Dia Saba'nın şutu üst direğe de temas ederek auta gitti.

20. dakikada sağ kanattan etkili gelen Sivasspor'da Dia Saba'nın pası sonrası Mustapha Yatabare'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşu yine kaleci Simone Scuffet çıkarırken ceza sahası dışına açılan topta Erdoğan Yeşilyurt'un sol çaprazdan yaptığı vuruş, üstten dışarı gitti.

GOL | 22. dakikada Sivasspor'da Dia Saba'nın sağ kanattan yaptığı ortada ön direkte Hakan Arslan topu kafasıyla arka direğe doğru yollarken altı pasta Mustapha Yatabare, yaptığı vuruşla Sivasspor'u öne geçirmeyi başardı: 1-0.

29. dakikada Cluj'da Roger, sol kanattan taşıdığı topu içeri çevirirken Rangelo Janga'nın vuruşunu yakın direkte Ali Şaşal Vural çıkardı.

35. dakikada Cluj'da Cristian Manea'nın uzaktan şutu, üstten auta gitti.

36. dakikada Cluj'da Camora'nın sol kanattan ortasına Rangelo Janga'nın vuruşu dışarı gitti.

44. dakikada Sivasspor'un rakibi çıkarken kaptığı top sonrası ceza sahasına yaklaşan ve rakip ceza sahasının ön çizgisinden Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşu yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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Sivasspor - Cluj ilk 11'ler

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Dimitrios Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Kader Keita, Clinton Njie, Dia Saba, Erdoğan Yeşilyurt, Mustapha Yatabare

Yedekler: Baver Kuçkar, Muammer Yıldırım, Aaron Appindangoye, Max Gradel, Robin Yalçın, Charis Charisis, Karol Angielski, Fredrik Ulvestad, Ahmed Musa, Ziya Erdal, Kaan Onaran, Mehmet Albayrak

Cluj: Simone Scuffet, Cristian Manea, Yuri Matias, Denis Kolinger, Camora, Bismark Adjei-Boateng, Karlo Muhar, Lovro Cvek, Ciprian Deac, Roger, Rangelo Janga

Yedekler: Rares Gal, Cristian Balgradean, Karlo Brucic, Andrei Burca, Jean-Claude Billong, Cephas Malele, Claudiu Petrila, Vito Hammershoj-Mistrati, Ovidiu Hoban, Mihai Bordeianu, Christopher Braun, Sergiu Buş

Yiğidolar’ın Avrupa arenasındaki 27. maçı

Sivasspor, Cluj mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 27. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 26 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Söz konusu müsabakalarda 29 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 49 gole engel olamadı.