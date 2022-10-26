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Sivasspor, CFR Cluj maçına hazır

Avrupa Konferans Ligi'nde sahasında Rumen ekibi CFR Cluj'u konuk edecek Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

26 Ekim 2022, Çarşamba 18:46 Son Güncelleme:
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Sivasspor, CFR Cluj maçına hazır

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yarın sahasında CFR Cluj ile karşılaşacak DG Sivasspor , yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.  

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. 

Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi. 

Antrenmanın bir bölümünü başkan Mecnun Otyakmaz da takip etti. 

Sivasspor ile CFR Cluj yarın saat 22.00’de Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede Norveç Futbol Federasyonu’ndan Rohit Saggi görev yapacak. 

SİVAS (İHA)

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