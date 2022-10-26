Sivasspor, CFR Cluj maçına hazır

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yarın sahasında CFR Cluj ile karşılaşacak DG Sivasspor , yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

Antrenmanın bir bölümünü başkan Mecnun Otyakmaz da takip etti.

Sivasspor ile CFR Cluj yarın saat 22.00’de Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede Norveç Futbol Federasyonu’ndan Rohit Saggi görev yapacak.

SİVAS (İHA)