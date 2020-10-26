UEFA Avrupa Ligi’nde Villarreal’e 5-3 kaybeden Sivasspor, Süper Lig mesaisinde. Yiğidolar, Süper Lig’in 6. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Ligde geçen hafta deplasmanda Hes Kablo Kayserispor’u 3-1 mağlup moral bulan kırmızı-beyazlılar, bir haftasını bay geçtiği geride kalan periyotta 7 puan topladı. Sivasspor, oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Çaykur Rizespor ise ligde çıktığı maçlardan 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrılarak 5 puan kazandı. Sivas ekibinde Çaykur Rizespor maçı öncesinde Erdoğan Yeşilyurt, Aaron Appindangoye ve Marcelo Goiano’nun sakatlıkları devam ediyor.

Sivasspor - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Sivasspor - Çaykur Rizespor muhtemel 11'ler:

Sivasspor: Samassa, Goiano, Camara, Caner, Ziya, Hakan, Coffie, Gradel, Fajr, Erdoğan, Yatabare

Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Emir, Meriah, Melnjak, Abdullah, Baiano, Donsah, Fernando, Boldrin, Remy