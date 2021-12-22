Sivasspor - Çaykur Rizespor maçı (CANLI)

Süper Lig'in 18. haftasında Sivasspor ile Çaykur Rizespor , galibiyet için kozlarını paylaşacak. 4 maçtır kazanan 25 puanla 8. sırada. Yiğidolar, zorlu maçta 3 puanı kapıp çıkışını sürdürmek istiyor. 2 maçlık galibiyet serisi yakalayan Çaykur Rizespor ise 16 puanla 17. basamakta. Atmalacar, seriyi 3 maça çıkarıp tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor.

Kırmızı-Beyazlılar’da bu zorlu mücadele öncesinde 7 eksik var. Appindangoye, Caner, Ulvestad, Felix, Sefa, Pedro Henrique ve Kerem Atakan sahada olamayacak. Yeşil-Beyazlılar’da ise Mendes, Phiri ve Dabo’nun sakatlıkları sürüyor.

Sivasspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor - Çaykur Rizespor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Bugün saat 17.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Sivasspor - Çaykur Rizespor maçında ilk 11'ler

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Dimitirios, Samba, Ziya, Cofie, Fayçal, Hakan Arslan, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare

Çaykur Rizespor: Tarık, Holmen, Selim Ay, Emir Han, Cemali, Fabricio, Djokovic, Umar, Boldrin, Alper Potuk, Pohjanpalo