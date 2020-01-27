Sivasspor - Çaykur Rizespor (CANLI)

Sivasspor ile Çaykur Rizespor Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında 3 puan mücadelesi veriyor. Beşiktaş'ı yenerek ikinci yarıya başlayan Sivasspor'da eksiklerine rağmen bugün kazanarak bu puan farkını korumak hedefinde. İkinci yarıya önemli transferlerle giren Çaykur Rizespor'da Gençlerbirliği galibiyetinin ardından Sivasspor karşısında da kazanmak için sahada..Mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetiyor.

Sivasspor - Çaykur Rizespor ilk 11'ler belli oldu

Sivasspor: Samassa, Papp, Appindangoye, Caner, Ziya, Hakan Arslan, Fatih, Emre, Mert Hakan, Kone, Yatabare

Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Abdullah, Oğuz Kağan, Boldrin, Oğulcan, Aminu Umar, Skoda











