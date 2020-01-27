Sivasspor - Çaykur Rizespor (CANLI)
Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında lider Sivasspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. İkinci yarıya Beşiktaş galibiyetiyle başlayan Rıza Çalımbay'ın öğrencileri bu maçı da kazanarak puan farkının kapanması için mücadele ediyor. Sivasspor - Çaykur Rizespor maçının detayları ve canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...Mücadele başladı
Sivasspor ile Çaykur Rizespor Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında 3 puan mücadelesi veriyor. Beşiktaş'ı yenerek ikinci yarıya başlayan Sivasspor'da eksiklerine rağmen bugün kazanarak bu puan farkını korumak hedefinde. İkinci yarıya önemli transferlerle giren Çaykur Rizespor'da Gençlerbirliği galibiyetinin ardından Sivasspor karşısında da kazanmak için sahada..Mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetiyor.
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Sivasspor - Çaykur Rizespor ilk 11'ler belli oldu
Sivasspor: Samassa, Papp, Appindangoye, Caner, Ziya, Hakan Arslan, Fatih, Emre, Mert Hakan, Kone, Yatabare
Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Abdullah, Oğuz Kağan, Boldrin, Oğulcan, Aminu Umar, Skoda