Süper Lig’de merakla beklenen maçta lider Sivasspor evinde Rizespor’u konuk ederken bu karşılaşmanın heyecanını canlı bahis ve daha birçok yeni oyun seçeneğiyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Üstelik tüm kayıplarınızda %3’e varan iade sadece Misli.com’da.

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Lider Sivasspor ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Beşiktaş’yı 2-1 yenerek çok kritik bir virajı daha döndü. Takipçisi Başakşehir’in de Fenerbahçe’ye mağlup olmasıyla puan farkı avantajını 6’ya yükseltme fırsatı yakalayan Kırmızı Beyazlılar kupada da yoluna devam etti. Kritik maç öncesi eksikler ev sahibini düşündürüyor. Uğur Çiftçi, Marcelo Goiano ve Erdoğan Yeşilyurt kart cezalısıyken Fernando Andrade ise sakat. Beşiktaş maçında cezasını tamamlayan Mert Hakan Yandaş’ın dönmesi teknik direktör Rıza Çalımbay’ın elini rahatlatacak.

İkinci yarı hedefini üst sıralar olarak belirleyen Rizespor evinde Gençlerbirliği’ni yeni transferi Milan Skoda’nın golleriyle 2-0 geçerek düşme hattıyla arasındaki farkı açtı. Onlar da bu maçtan puan alarak alt sıralardan tamamen kopup ilk 10 hedefini belirginleştirmek istiyor. Kupada ise Galatasaray’a son dakika golüyle elenen Karadeniz ekibinde bu maç öncesi Ismael Diamonde cezalı durumda.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Sivasspor ligde bu sezon çıktığı tüm maçlarda gol buldu.

- Sivasspor’un ligdeki son 5 maçından 4’ü 2.5 gol üzeri tamamlandı.

- Rizespor’un son 7 resmi maçı 2-3 gol aralığında tamamlandı.

- Sivasspor ligde evinde 7 maçtır kazanıyor.

MİSLİ.COM ÜYELERİ SİVASSPOR DİYOR!

Misli.com’dan canlı bahis ve tek maç seçenekleriyle oynanabilen mücadeleyi kuponuna ekleyen üyelerin %72’si ev sahibi Sivasspor’un kazanacağı görüşünde. Diğer öne çıkan bahislerde ise 2.5 gol üzeri ile maç sonucu 1 ve 2.5 gol üzeri seçenekleri ön plana çıkıyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU CANER İŞBEĞENDİREN’İN TERCİHİ İSE…

Lider Sivasspor neredeyse durdurulamıyor. Hem çok formdalar hem de müthiş etkili bir futbol oynuyorlar. Kupada Yeni Malatya’yı da eleyen Yiğidolar, tarihi sezonda kendileri adına bir ilki başarmanın planlarını yapıyorlar. Tabii ligin boyu kısaldıkça yoğun maç takvimiyle birlikte gollü sonuçlar yerini nispeten daha zorlu ve kıyasıya maçlara bırakıyor. Rize de kontrollü bir ekip. Başkent temsilcisini evlerinde yenerek ikinci yarıya girdiler. Sivas evinde kazanmaya yakın görünse de çok gol beklemiyorum. 2-3 gol aralığında bir karşılaşma olacağını düşünüyorum.



