Sivasspor, bombaları patlatıyor! Max Grude ve Casimir Ninga operasyonu

Gelecek sezon da Avrupa’ya oynayacak bir kadro kurmak isteyen Sivasspor, transfer atağına geçti. Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Rıza Çalımbay ile sözleşme uzatan Yiğidolar, Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç’ı göndererek kan kaybetti. Ancak bu yıldızların yerini doldurmak için hemen harekete geçti. Edinilen bilgiye göre Kırmızı-Beyazlılar, Angers forması giyen Casimir Ninga için nabız yoklamaya başladı.

Çad Milli Takımı’nın formasını giyen 27 yaşındaki yıldız, hem sol hem de sağ kanatta görev alabiliyor. Bu yüzden bu sezon 18 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Ninga’yı, Rıza Çalımbay’ın bir hayli istediği bilgisine ulaşıldı.

Olumlu sonuç aldılar

Sivasspor’un listesindeki bir diğer isim de Max Gradel. Ninga gibi Fransa Ligue 1’de boy gösteren Max Gradel, hücumun her bölgesinde görev yapabiliyor. Çok yönlülüğü ile takım arkadaşlarını rahatlatan Fildişi Sahilli yıldız, geçtiğimiz sezon 22 maçta 4 kez rakip fileleri havalandırırken, 3 de asist yaptı. Gradel’in de Kırmızı-Beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Yiğido, iki oyuncunun menaceriyle yaptığı ilk görüşmelerden olumlu sonuç almayı başardı.