Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Demir Grup Sivasspor , Süper Lig ’in 8. haftasında Beşiktaş ile 2 Ekim Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan çok pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul’a gidecek.