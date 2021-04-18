Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 36'ncı haftasında kendi sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, daha sonra geniş alan pas çalışması yaptı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş 20 Nisan Salı günü saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.