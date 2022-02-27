3 maçlık galibiyet hasretine Altay karşısında son veren Beşiktaş , Süper Lig 'in 27. haftasında Sivasspor 'a konuk oldu. Siyah-Beyazlı ekip zorlu deplasmandan 3-2'lik galibiyet ile ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Yazarımız Deniz Çoban tartışmalı pozisyonları yayıncı kuruluş beIN Sports'ta 'Trio' programında değerlendirdi. İşte o yorumları...

Genel hakem değerlendirmesi

Büyük takım maçları daha fazla izlendiği için hakemin üzerinde daha fazla kaygı oluyor. Kaygı ne kadar artarsa sportif anlamda kötü perfomans da artıyor. Sarper Barış Saka'nın son dönemde çok fazla maç aldığından mental olarak yorulduğunu düşünüyorum. MHK ilginç atamalara devam ediyor. Bu masanın etrafında Atilla Karaoğlan'ı sürekli başarısız bulmamıza rağmen MHK sürekli hem VAR hem de saha içinde görev veriyor. Bu Atilla Karaoğlan sevdası içeride dengeyi bozuyor bir anlamda.

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

Welinton'un Yatabare'ye faulünde sarı kart doğru mu?

Sarı kartı harekete mi gösterdi, yoksa Beşiktaşlı futbolcunun ısrarlı serzenişine mi gösterdi anlamadım. Bu hareket olur olmaz hakem direkt sarı kartına başvurmalıydı. Beklemesi hata oldu. Maç içerisinde de hakemin yanına çok fazla giden oldu ama bir kişiye de sarı kart göstermedi. 2. dakikada göstermesin tamam ama o fırsat eline 60. 70. dakikalarda geçti.









Batshuayi'nin golü öncesinde Cofie'nin eline değdi mi?

Neticesinde gol oldu, avantaj ve gol. Olması gereken bir karar. Ben topun eline değdiğini düşünüyorum.

Kenan Karaman'ın Fajr'a hareketi faul mü?

Burada ayağı yüksek geliyor. Kontrolsüz bir şekilde geliyor Kenan Karaman. Bu harekete sarı kart gerekir. Oyuncuya ciddi sakatlık doğurabilecek bir hareket.

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

Atiba'nın sarı kart görmesi

Benim burada kızdığım nokta hakemin vücut dili. Umut vaadeden atağı kesiyor. Sarı kart doğru ama hakemin geliş kısmında sorun var. Spreyden önce kart önceliklidir. Burada şak diye çekip hemen göstereceksiniz sarı kartı.

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

Josef'in hareketinde faul verilmeli miydi?

Faul verilmeliydi bu pozisyonda. Benim yine dikkatimi çeken nokta futbolcuların sürekli hakemin etrafında olması. 6-7 futbolcu bu pozisyondan sonra hakemin etrafında. Verilen kararlardan memnun değiller. Bunu sorgulaması lazım. Hakemin de dinlenmeye, ailesi ile zaman geçirmeye ihtiyacı var. Sürekli 3 günde bir seyahat falan zor işler bunlar.









Beşiktaş'ın penaltı pozisyonu

Hakem ilk olarak ben gördüm diyor. İlk başta kısa mesafeden geliyor diyerek bir işareti var. Başını yukarıya kaldırarak penaltı yok diyor. Her şeyden önce bu hakemin görüp, değerlendirdiği bir pozisyon. Elle oynamalarda VAR protokolünde yer alana göre ilk olarak temas gösterilecek. Sonrası da normal çekim olarak gösterilecek. Peki neden elle oynamalar izlettirilirken ağır çekim sürekli gösteriliyor? Bu pozisyonda da ağır çekim gösteriliyor. Bu çok önemli bir yanlış. O zaman durum şu: VAR kendi kanaatini hakem üzerinde pekiştiriyor.

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

Pozisyona gelirsek, Hakan Arslan aut çizgisin hızlı bir şekilde yönelmişken ayağını topa götürerek topla oynuyor. Vücudunun ivmelenmesi sağa doğru olduğu için sol kolunun açılması doğal. Çok kısa mesafede Hakan topa vurduktan sonra rakibinin ayağından top sekiyor. Bu kısa sürede de Hakan'ın elini çekecek süresi yok. Penaltı diyene saygı duyarım ama ben Hakan'ın vücudunun doğal aksiyonu olduğunu düşünüyorum. Penaltı verilmemesini daha doğru bulurum.

Rosier'in ayağa basması penaltı mı?

Ayağa basma var mı? Var. Bilerek basıyorsa ihlal, bilmeden basıyorsa ihlal değil. VAR bariz hatayı arayacağı için buna karışmadı.

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

Sivasspor'un penaltısı doğru mu?

Öncelikle sahada penaltı beklentisi yok. Diğer detay da top Sivassporlu futbolcunun ayağından sekiyor. Benim yorumum Beşiktaşlı futbolcunun topa ayağını uzatması doğal aksiyon sonucu. Öndeki oyuncu ayağını uzatmasa top ayağına gelecek. Ayrıca topun ele çarpması da belli belirsiz. Ben böyle bir pozisyonda VAR'ın devreye girmesini aykırı buluyorum.

Benim sürekli Atilla Karaoğlan ile bir dedim varmış gibi olacak ama Sarper Barış Saka'ya VAR neden bu pozisyonda topun Sivassporlu futbolcudan sektiğini göstermiyor. Hakem belki yine de penaltı verecek ama sizin göreviniz bu tarz pozisyonları tam anlamıyla hakeme izlettirmek.

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.