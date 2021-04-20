Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu
Beşiktaş zirvesinde yer aldığı Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor'a konuk olacak. Siyah beyazlılar, galip gelerek takipçilerinden Fenerbahçe'nin bay geçtiği, Galatasaray'ın da Trabzonspor ile karşılaşacağı haftayı fırsata çevirmek istiyor. Sivasspor ise son haftalarda oldukça formda. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri sahasında kazanarak yakaladığı yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Bu bilgiler doğrultusunda Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusunun yanıtını veriyoruz. Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de... İlk 11'ler belli oldu.
Süper Lig'de 36. hafta maçında lider Beşiktaş zorlu Sivasspor deplasmanına gidiyor. Son haftalarda puan kaybı yaşayan Sergen Yalçın'ın öğrencileri zorlu deplasmanda kazanarak puan kaybı yaşamak istemiyor. Son haftaların flaş takımı Sivasspor ise Beşiktaş karşısında kazanarak yakaladığı seriyi sürdürmek istiyor. Beşiktaş'ta uzun bir sakatlık döneminin ardından Vincent Aboubakar maçın kadrosuna dahil edildi.
Sivasspor - Beşiktaş maçı 11'leri
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Samba, Uğur, Claudemir, Fayçal, Robin, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Dorukhan, Atiba, Ghezzal, Larin, Aboubakar
Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...