Süper Lig'in 27. haftasına 41 puanla 6. sırada giren Beşiktaş , Sivasspor deplasmanına çıkacak. Yeni Malatyaspor, Antalyaspor ve Adana Demirspor beraberliklerinin ardından Altay engelini aşan ve galibiyet hasretine nokta koyan Kara Kartal, zorlu deplasmanda kazanıp seri yakalamanın hesaplarını yapıyor. 13 puanla 12. basamakta bulunan Yiğidolar ise Siyah Beyazlılar karşısında zafere uzanarak Avrupa potasına yaklaşmak istiyor. Aksi bir ihtimalde Kırmızı Beyazlılar, ön taraftaki takımlardan iyice kopacak.

Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor - Beşiktaş maçını Sarper Barış Saka yönetecek. Bugün saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Sivasspor - Beşiktaş 11'ler:

Sivasspor: Muammer, Caner, Goutas, Kamara, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Pedro Henrique, Erdoğan, Yatabare

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut , Necip, Atiba, Ghezzal, Alex, Kenan Karaman, Batshuayi

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda kayıp

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda istediği sonuçları almakta zorlandı. Rakiplerine 13 kez konuk olan takım, sadece 2 maçtan galibiyetle ayrıldı. Dış sahada 6 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 12 puan elde edebildi. Beşiktaş, ligde yaptığı son 7 maçta mağlubiyet yaşamadı. Süper Lig’de son olarak Konyaspor’a 1-0 yenilen Beşiktaş, sonraki 7 maçta 3 galibiyet ve 4 beraberlikle 13 puan topladı. Kartal, ligdeki son 6 maçında kalesinde 2 gol gördü. Malatya ve Demirspor karşılaşmalarını 1-1’lik skorlarla tamamlayan Beşiktaş; Gaziantep (1-0), Karagümrük (1-0), Antalya (0-0) ve Altay (1-0) maçlarında gol yemedi.

Batshuayi ve Rosier geri dönüyor

Siyah-Beyazlı takımda sarı kart cezası biten Michy Batshuayi, bugünkü karşılaşmada forma giyebilecek. Batshuayi cezası nedeniyle geçen haftaki Altay maçında forma giyememişti. Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş’ın son 3 resmi maçında forma giyemeyen Valentin Rosier, takımla çalışmalara başladı ve kadroda olacak. Ziraat Türkiye Kupası’nda Göztepe ile oynanan maçta forma giyemeyen Rosier, ligdeki Altay ve Adana Demirspor karşılaşmalarında da görev alamamıştı. Sakatlıkları henüz geçmeyen Oğuzhan Özyakup, Rıdvan Yılmaz, Cyle Larin ve Miralem Pjanic ise Sivas karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Teixeira'ya özel uyarı

Bu akşamki mücadelede takımın en önemli hücum silahlarından birisi olacak Brezilyalı futbolcu, sık sık rakip kale önünde pozisyon yaratıp skor kovalayacak. Siyah-Beyazlı ekipte, Demir Grup Sivasspor maçı öncesi Alex Teixeira sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Alex Teixeira, bugünkü karşılaşmada sarı kart gördüğü takdirde 28. haftadaki Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek. Teknik ekibin, kart görmemesi konusunda oyuncudan özel olarak dikkatli olmasını istediği bildirildi.

Rekabette Beşiktaş üstün

İki takım arasında geride kalan 31 lig maçında Beşiktaş 15, Sivasspor 10 galibiyet aldı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş’ın 43 golüne, Sivasspor 34 golle yanıt verdi. Siyah-Beyazlı takım, sezonun ilk yarısında evinde oynadığı maçta Demir Grup Sivasspor’a 2-1 üstünlük sağladı. İki takım arasında Sivas’ta yapılan 15 lig maçından 8’ini Beşiktaş, 4’ünü Sivasspor kazandı, 3 müsabaka da berabere bitti. Sivas’ta Siyah-Beyazlılar 16, Kırmızı-Beyazlılar ise 15gol attı.

Yiğido'nun inancı tam

Zorlu maç öncesinde Yiğido'da Leke James sakat, Max Gradel ise cezalı, Erdoğan Yeşilyurt da ceza sınırında. Fakat her şeye rağmen Sivasspor'un inancı tam. Yiğido, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmaktan başka bir şey düşünmüyor.

'Kendimize güveniyoruz'

Takımın yıldız isimlerinden Jorge Felix de Siyah-Beyazlılar ile oynanacak karşılaşma için, "Hafta boyunca çok iyi çalıştık. Kendimize güveniyoruz. Tek amacımız bu maçtan 3 puan çıkarmak. Beşiktaş’ı yenebilecek güçteyiz. Biz iyi bir takımız, bazen dış sahada istediğimiz sonuçları alamıyoruz; ama içerideki ne kadar güçlü bir takım olduğumuzu herkese ispat ettik. Çok iyi oyunculardan kurulu bir takımımız var. Evimizde oynadığımız maçlarda gerçekten çok iyi mücadele ediyoruz" yorumunu yaptı.