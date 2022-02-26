Son 6 lig maçında sadece 1 galibiyeti bulunan Sivasspor 'da, zorlu Beşiktaş maçı öncesi 4 eksik bulunuyor. 13 gol katkısı (2 gol - 11 asist) ile takımın en önemli isimlerinden biri olan Max Gradel cezalı; Leke James, Ahmet Oğuz ve Fredrik Ulvestad sakat. TD Rıza Çalımbay'ın Gradel'in yokluğunda sol kanada Olarenwaju Kayode'yi çekmesi bekleniyor. Sağ kanatta Pedro Henrique forma giyer, hücum merkezinde Mustapha Yatabare veya Moussa Konate izleriz. Orta alanda Fayçal Fajr ve Isaac Cofie'nin yanında Hakan Arslan ya da Kerem Atakan Kesgin olur; Ahmet Oğuz'un yokluğunda sağ bekte görev yapan Erdoğan Yeşilyurt aynı bölgede oynamaya devam eder. Çalımbay daha önce Beşiktaş'a karşı kariyerinde 11 farklı takımla 38 maça çıkarken, bu 38 maçın sadece 7'sini kazanabildi.

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Arka arkaya beraberlikler alıp Avrupa potasından düşen Beşiktaş, Altay galibiyetiyle kendine gelmişti. Siyah-beyazlı ekibin Sivas kafilesinde 7 isim yer almadı! Sakatlığını atlatan Valentin Rosier maç kadrosunda... Mert Günok, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Kevin N'Koudou ve Rıdvan Yılmaz sakatlıkları nedeniyle deplasmana götürülmedi. TD Önder Karaveli, Rosier'in son durumuna göre sağ bek tercihine maç saati karar verecek. Fransız oyuncu hazır olmazsa, son 3 resmi maçta olduğu gibi Kerem Kalafat'ı sağ bekte izlemeye devam ederiz. Rıdvan'ın yokluğunda sol bekte de bir kez daha Umut Meraş oynayacak. Stoper ikilisi "Welinton & Vida" olacak. Orta alanda "Atiba & Josef" önünde serbest rolde Alex Teixeira forma giyecek. Kanatlarda Rachid Ghezzal ve Kenan Karaman; en ileride Michy Batshuayi oynayacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Sivasspor'un iç sahada oynadığı son 4 lig maçında "karşılıklı gol" izledik.

- Beşiktaş'ın ligde oynadığı son 6 maç "2.5 ALT" bitti. (6 maç - 7 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Spor Toto Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %32'lik kesim son haftalarda formsuz bir görüntüde olan Sivasspor karşısında siyah-beyazlı ekipten yana... %7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU CANER İŞBEĞENDİREN’İN TERCİHİ

Futbolda coğrafya faktörünü kesinlikle göz ardı etmemek gerek. Sivasspor’un da yıllardır alameti farikası bu! Sivasspor, 2016’dan bu yana Aralık-Ocak-Şubat periyodunda iç sahada oynadığı 32 maçta 19 galibiyet, 12 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı! Özellikle bu seviyelerde iklim koşullarının maça doğrudan sirayet ettiği gerçeği böylece istatistikle de doğrulanıyor. Beşiktaş’ın bu sezon deplasman problemi bilinen bir gerçek. Soğuk Sivas ayazı, ev sahibi ekibe önemli bir avantaj da sağlıyor.