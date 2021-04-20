Sivasspor - Beşiktaş maçı Canlı
Beşiktaş Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor'a konuk oluyor. Siyah-beyazlılar, galip gelerek takipçilerinden Fenerbahçe'nin BAY geçtiği, Galatasaray'ın da Trabzonspor ile karşılaşacağı haftayı fırsata çevirmenin peşinde. Sivasspor ise son haftalarda oldukça formda. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri sahasında kazanarak yakaladığı yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Sivasspor - Beşiktaş maçı canlı anlatımı ve detayları haberimizde...
Süper Lig'in 36. haftasında lider Beşiktaş zorlu Sivasspor deplasmanında. Son haftalarda puan kaybı yaşayan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, zorlu deplasmanda kazanarak puan kaybı yaşamak istemiyor. Son haftaların flaş takımı Sivasspor ise Beşiktaş karşısında da kaybetmeyerek yakaladığı seriyi sürdürmek istiyor.
Beşiktaş'ta uzun bir sakatlık döneminin ardından Vincent Aboubakar ilk 11'de yerini aldı
Sivasspor - Beşiktaş maçı 11'leri
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Samba, Uğur, Claudemir, Fayçal, Robin, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Dorukhan, Atiba, Ghezzal, Larin, Aboubakar
MAÇ BAŞLADI
3.dakikada Aboubakar savunmanın arkasına oynadı ancak pasını Larin alamadı
7.dakikada Sivasspor sol kanattan serbest vuruş kazandı. Max Gradel ortaladı kaleci Ersin'den önce Vida hamle yaptı ve topu uzaklaştırdı
9.dakikada Sivasspor etkili geldi. Robin Yalçın'ın pasına Fajr vurmak istedi açılan topu önünde bulan Erdoğan bekletmeden şutunu çekti ancak top kaleyi bulmadı
12.dakikada Josef'in pasına Aboubakar hareketlendi ama topu alamadı
15.dakikada Erdoğan sağ kanattan ortaladı ancak Yatabare topu alamadan savunma araya girdi
22.dakikada sol kanattan köşe vuruşunu Gradel kullandı savunma topu uzaklaştırdı. Seken topa Ahmet Oğuz vurdu şutu yine savunmadan döndü
24.dakikada gelişen Beşiktaş atağında Larin çizgiye kadar indi, yerden sert ortasını kaleci Ali Şaşal aldı
30.dakikada savunmanın arkasına Yatabare sarktı ama öncesi yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı
36.dakikada Ghezzal sol kanattan serbest vuruşu kullandı ortasını savunma uzaklaştırdı
39.dakikada bu kez orta alanda kazanılan serbest vuruşu yine Ghezzal kullandı ortasını kaleci çıkıp aldı
40.dakikada Larin ceza sahasına girmeden vurdu şutu yandan auta gitti
NET POZİSYON! 44.dakikada sağ kanattan gelen ortaya uygun durumda Max Gradel kafayı vurdu top az farkla auta gitti
İlk yarı golsüz berabere bitti
Beşiktaş bu maç öncesinde 71 puanla zirvede yer alırken Sivasspor son 12 maçını kaybetmedi ve 50 puana yükseldi. Beşiktaş son olarak Ankaragücü ile 2-2 berabere kalırken Sivasspor deplasmanda Gençlerbirliği karşısında 3-2 galip gelmişti.