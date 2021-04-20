Sivasspor - Beşiktaş maçı Canlı

Süper Lig'in 36. haftasında lider Beşiktaş zorlu Sivasspor deplasmanında. Son haftalarda puan kaybı yaşayan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, zorlu deplasmanda kazanarak puan kaybı yaşamak istemiyor. Son haftaların flaş takımı Sivasspor ise Beşiktaş karşısında da kaybetmeyerek yakaladığı seriyi sürdürmek istiyor.

Beşiktaş'ta uzun bir sakatlık döneminin ardından Vincent Aboubakar ilk 11'de yerini aldı

Sivasspor - Beşiktaş maçı 11'leri

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Samba, Uğur, Claudemir, Fayçal, Robin, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Dorukhan, Atiba, Ghezzal, Larin, Aboubakar





MAÇ BAŞLADI

3.dakikada Aboubakar savunmanın arkasına oynadı ancak pasını Larin alamadı

7.dakikada Sivasspor sol kanattan serbest vuruş kazandı. Max Gradel ortaladı kaleci Ersin'den önce Vida hamle yaptı ve topu uzaklaştırdı

9.dakikada Sivasspor etkili geldi. Robin Yalçın'ın pasına Fajr vurmak istedi açılan topu önünde bulan Erdoğan bekletmeden şutunu çekti ancak top kaleyi bulmadı

12.dakikada Josef'in pasına Aboubakar hareketlendi ama topu alamadı

15.dakikada Erdoğan sağ kanattan ortaladı ancak Yatabare topu alamadan savunma araya girdi

22.dakikada sol kanattan köşe vuruşunu Gradel kullandı savunma topu uzaklaştırdı. Seken topa Ahmet Oğuz vurdu şutu yine savunmadan döndü

24.dakikada gelişen Beşiktaş atağında Larin çizgiye kadar indi, yerden sert ortasını kaleci Ali Şaşal aldı

30.dakikada savunmanın arkasına Yatabare sarktı ama öncesi yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı

36.dakikada Ghezzal sol kanattan serbest vuruşu kullandı ortasını savunma uzaklaştırdı

39.dakikada bu kez orta alanda kazanılan serbest vuruşu yine Ghezzal kullandı ortasını kaleci çıkıp aldı

40.dakikada Larin ceza sahasına girmeden vurdu şutu yandan auta gitti

NET POZİSYON! 44.dakikada sağ kanattan gelen ortaya uygun durumda Max Gradel kafayı vurdu top az farkla auta gitti

İlk yarı golsüz berabere bitti













Beşiktaş bu maç öncesinde 71 puanla zirvede yer alırken Sivasspor son 12 maçını kaybetmedi ve 50 puana yükseldi. Beşiktaş son olarak Ankaragücü ile 2-2 berabere kalırken Sivasspor deplasmanda Gençlerbirliği karşısında 3-2 galip gelmişti.



