Süper Lig 'in 16. haftasında ateş hattında yer alan Sivasspor sahasında Galatasaray 'a tartışmalı geçen maçta 2-1 kaybetti. 49. dakikada Fredrik Ulvestad'ın golünün iptal edilmesi tartışmaları beraberinde getirirken Kırmızı-Beyazlı cepheden de tepkiler gecikmedi.

'Emekli olsun artık'

Yiğidolar'ın Başkanı Mecnun Otyakmaz iptal edilen gol pozisyonuyla ilgili olarak, "Bizim golümüz neden iptal edildi? En üst düzeyde bunun açıklamasını istiyoruz. Galatasaraylı oyuncular bile golün neden iptal edildiğini bilmiyor. Biri faul, biri ofsayt diyor. Bu beğendiğim bir hakemdi, maçta yaptıkları hiç hoşuma gitmedi. TFF'den bu maçın açıklamasını isteyeceğiz! 20 yıldır Özgüç Türkalp'in adını duymaktan sıkıldık. EYT'de sınır da kalktı zaten emekli olsun artık" dedi.



