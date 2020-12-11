Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz: Niyetleri bize eziyet etmekti

UEFA Avrupa Ligi L Grubu 6'ncı hafta maçında İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan Sivasspor, Tel Aviv Havalimanı'nda çirkin bir uygulama ile karşı karşıya kaldı. Çeşitli bahanelerle saatlerce havalimanında tutulan kafile sabah saatlerinde Türkiye'ye döndü. Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, kafileyi taşıyan uçak Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na iner inmez basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"KİM NASIL DAVRANIYORSA BİZDE ONLARA ÖYLE DAVRANALIM"

Otyakmaz, havalimanında çeşitli mazeretlerle saatlerce bekletildiklerini belirterek, "Bize 1.30'da hava limanının kapanacağını söylediler. Biz de bunun için planlarımızı buna göre yaptık. Devre arasında eşyalarımızın büyük bir bölümünü hava limanına gönderdik. Yine devre arası arkadaşlarımız gidip uçuş kartlarımızı hazırladılar. Onlar da bizi 1 nolu terminale yönlendirdiler. Amaçları herhalde insan olmayan yerde bizi daha uzun süre tutmaktı. Orada bize otomatik geçiş sisteminin arızalandığını söylediler. Hiçbir kapıdan geçemedik. Daha sonra tek bir personel manuel olarak işlemlerimizi yapmaya kalktı. Tek bir kişinin bile işlemi çok zaman alıyordu. Bize yardımcı olmaları konusunda görüşmelerde bulunduk. Hiçbir şey değişmeyince küçük çaplı bir protestoda bulunduk. Uçağın kalkma vaktine az bir süre kala işlemler hızlandırıldı. Bizi uçağa göndereceklerini düşündük. Bizleri iki ayrı otobüse bindirip havalimanının içerisinde epeyce dolaştırdılar. Neticede havalimanının kapandığını uçamayacağımızı söylediler. 5.30’a kadar bizi tuttular. Benim üzüldüğüm şey, biz misafirperveriz. Tüm misafirlerimize elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Bize kim nasıl davranıyorsa bizde onlara öyle davranalım artık. Artık yeter. Her seferinde bu tip şeyler yapıyorlar. Daha öncede o ülkeye gittiğimde bu tip şeyler yapılmıştı. Bunlar yapılmaya devam ediyor. Biz de onların takımlarına böyle şeyler yaparsak bir daha bizlere böyle davranmazlar diye düşünüyorum" dedi.

"NİYETLERİ BİZE EZİYET ÇEKTİRMEKTİ"

Otyakmaz yaşanan olaylardan sonra İsrailli yetkililer tarafından dalga geçer gibi özür dilendiğini aktararak, "Uçağımız 5.30’da kalktı. Bizi yaklaşık 2 saat oyaladılar. Sadece 43 kişiyiz. Bilerek isteyerek bunu yaptılar. Şimdi özür diliyormuş gibi davranıyorlar ama dalga geçergibiler. Kesinlikle art niyetliydiler ve amaçları bize eziyet etmekti. Maccabi kulübünü de kınıyorum. Çünkü onlar buraya geldiklerinde gayet iyi davrandık. Onların da biraz gözleri üzerimizde olabilirdi. Biz 1.30 ile 5.30 arasında uçuş olmadığını biliyorduk. Ona göre tedbirlerimizi almıştık. Niyetleri bize eziyet çektirmekti. Ama bunu başaramadılar" diye konuştu.

Otyakmaz ayrıca mağlubiyete rağmen takımını kutlayarak, "Bugün onların Hanuka bayramıydı. Biz onların bayramlarını kutladık. Karşılıklı hediyeleşmeler oldu. Ama 'Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu’ gibi oldu. Sonra yeterince rahatsız edici şeyler oldu. 5.30'da havalanabildik. Arzu ettiğimiz sonucu alamadık ama bu şartlarda, bu Covid-19 ortamında iyi mücadele gösterdikleri için hem oyuncularıma hem teknik heyete teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Olay sonrası Demir Grup Sivasspor Kulübü resmi sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İsrail'de Neler Yaşandı

Demir Grup Sivasspor'umuz, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta maçında Maccabi Tel-Aviv ile oynadığı maçın ardından yerel saatle 00.30'da Tel Aviv Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na giriş yaptı.

Kafilemiz pasaport kontrolüne geldiğinde "Sistem kapandı. Tek bir görevli ile işlemleriniz manuel olarak yapılacaktır." söylemiyle karşılaştı. 43 kişilik kafilemizin tüm pasaport işlemlerini tek bir görevli yapmaya başladı. Bunun üzerine kafilemiz olaya tepki gösterince çalışanlar işlemleri daha da yavaşlattı.

Tüm pasaport işlemleri bittikten sonra kafilemiz uçağa götürülmek üzere 2 ayrı havalimanı otobüsüne bindirildi. Otobüsler sadece birkaç dakika da uçağa ulaşabilecekken dakikalarca havalimanı içerisinde takımımız gezdirildi. Otobüs şoförü, aracı durdurarak bir süre bekledi ve kafilemizin sorularına cevap vermedi. Planlı yapılan tüm bu zorlukların ardından takımımız uçağa bindirildi.

Uçak kalkmaya hazırlandığı anda ise bu sefer de yerel saat ile 01.30 - 05.30 arasında hava sahasının kapatıldığı söylenerek, uçuşa izin verilmedi. Takımımızın, havaalanına geldiği ilk andan itibaren sistemli bir şekilde zaman kaybettirilmesi için çalışıldı ve kafilemizin 01.30'da uçuşu engellendi.

Takımımızın geç geldiği açıklamaları tamamen gerçek dışıdır. Kafilemiz vaktinden önce havalimanına giriş yaptı. Zaman kaybının tek sorumlusu İsrailli yetkililerdir. Ayrıca vakit kaybedilmemesi için maçın devre arasında malzemelerin büyük bir kısmı havaalanına gönderilmiş, takım gelmeden boarding kartları da aldırılmıştır.

Kafilemiz uçağa bindikten sonra gelen yetkili tüm işlemlerin yavaş yapıldığını itiraf edip, kafilemizden özür dilemiştir. Kafilemiz yetkilinin özrünü kabul etmeyip, görüşülecek bir şeyin olmadığını belirterek, uçuş için 05.30'u beklemeye başlamıştır.

Kamuoyunun bilgisine."



