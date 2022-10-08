Sivasspor, Başakşehir maçına hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunun 9. hafta maçında Medipol Başakşehir'e konuk olarak Sivasspor , bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, geniş alan pas çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım yarın sabah İstanbul'a gidecek ve burada yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Medipol Başakşehir ile Sivasspor 10 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak.

Oğuzhan Sarzep - Onur Erden / SİVAS (İHA)