Sivasspor, Başakşehir maçına hazır

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor , bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalara yer verildi. Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile Başakşehir yarın saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Halil Umut Meler görev yapacak.

DHA