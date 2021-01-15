Sivasspor, Başakşehir maçına hazır

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Başakşehir Tesisleri’nde basına kapalı olarak yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Sivasspor antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Medipol Başakşehir ile Sivasspor yarın saat 16.00’da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Alper Ulusoy görev yapacak.