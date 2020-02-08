Süper Lig’in lideri Demir Grup Sivasspor, 21. hafta maçında sahasında Medipol Başakşehir’i konuk edecek. Ligde son iki maçında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan ve Gaziantep FK’ye 5-1 yenilen kırmızı-beyazlılar, ikinci sırada yer alan takipçisi Medipol Başakşehir’i yenerek yeniden çıkışa geçmek ve zirvedeki yerini korumak istiyor. Ligde oynadığı son 5 maçın 4’ünü kazanan turuncu-lacivertli takım, haftaya 39 puanla ikinci sırada girdi.

Sivasspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni 4 Eylül Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Sivas ekibi, bu sezon sahasında oynadığı 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlikle 26 puan topladı. Bu sezon iç saha maçlarında hiç yenilmeyen Demir Grup Sivasspor, rakip filelere 20 gol attı, kalesinde ise 6 gole engel olamadı. Kırmızı-beyazlılar, zirve yarışındaki önemli rakiplerinden Medipol Başakşehir ile yapacağı maçta da iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Sivasspor’da eksikler

Sivasspor’un Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Antalyaspor ile yaptığı maçta kırmızı kart gören Isaac Cofie ile sakatlıkları devam eden Arouna Kone ve Petar Skuletic kadroda yer almıyor. Sakatlıkları bulunan Emre Kılınç, Marcello Goiano ve Fernando Andrade’nin durumları ise maç saatinde belli olacak.

Zirve takipçisi Medipol Başakşehir, lidere konuk oluyor - Turuncu-lacivertli takım, Süper Lig’in 21. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak

Son 2 maçını kazanamayan lider Demir Grup Sivasspor ise 41 puanla zirvede yer alıyor.

Turuncu-lacivertli takım, ligin ilk iki sırasındaki ekipleri karşı karşıya getiren mücadeleyi kazanması halinde liderlik koltuğuna oturacak.

Medipol Başakşehir’de cezalı oyuncu bulunmuyor. İstanbul ekibinde, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor ile oynanan maçta aldığı darbe nedeniyle burun kemiğinde çok parçalı kırık oluşan ve maske ile antrenmanlarını sürdüren Berkay Özcan’ın da kadroda olması bekleniyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlanmıştı.