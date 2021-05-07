Süper Lig’de 16 maçtır yenilmezlik serisi yakalan Sivasspor'un konuğu Başakşehir... Yaptığı inanılmaz çıkışla 5. sıraya yerleşen Sivasspor, Başakşehir engelini aşıp Avrupa yolunda fire vermeden devam etmek istiyor. 4 maçtır kaybetmeyen, Erzurumspor ve Ankaragücü galibiyetleriyle düşme hattından uzaklaşan Başakşehir ise zorlu deplasmanda kazanıp son haftalara rahat girmek istiyor. Sivasspor 58 puanla 5. sırada yer alıyor. Başakşehir ise 43 puanla 14. basamakta. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı 1-1'lik eşitlikle sona ermişti. Sivasspor'da Rybalka ile Yatabare, Başakşehir'de ise Giuliano, Ponck, Hasan Ali ve Gulbrandsen, sakatlıkları nedeniyle kritik maçta olmayacak isimler.

Sivasspor - Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

8 Mayıs Cumartesi günü Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. beIN SPORTS MAX HD 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Sivasspor - Başakşehir muhtemel 11'ler:

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Camara, Uğur, Claudemir, Fajr, Hakan, Erdoğan, Max Gradel, Kayode

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Epureanu, Tolga, Mahmut, Berkay, Visca, Aleksic, Chadli