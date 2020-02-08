Sivasspor - Başakşehir (CANLI)

Süper Lig’in lideri Demir Grup Sivasspor, 21. hafta maçında sahasında Medipol Başakşehir’i konuk ediyor. Ligde son iki maçında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan ve Gaziantep FK’ye 5-1 yenilen kırmızı-beyazlılar, ikinci sırada yer alan takipçisi Medipol Başakşehir’i yenerek yeniden çıkışa geçmek ve zirvedeki yerini korumak istiyor. Ligde oynadığı son 5 maçın 4’ünü kazanan turuncu-lacivertli takım, haftaya 39 puanla ikinci sırada girdi.





Sivasspor - Başakşehir 11'ler...

Sivasspor: Samassa, Barış, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Fernando, Ziya, Yatabare

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Demba Ba, Elia, Crivelli

Sivasspor’da eksikler

Sivasspor’un Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Antalyaspor ile yaptığı maçta kırmızı kart gören Isaac Cofie ile sakatlıkları devam eden Arouna Kone ve Petar Skuletic kadroda yer almıyor. Sakatlıkları bulunan Emre Kılınç ve Marcelo Goiano da görev yapamıyor.









Maçtan notlar

Süper Lig’de 21. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Medipol Başakşehir’i konuk etti. Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanan karşılaşmada Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, geçen hafta deplasmanda Gaziantep FK karşısında 5-1 yenildikleri lig maçının ilk 11’inden 3 ismi değiştirdi. Çalımbay, sakatlıkları devam eden Marcelo Goiano, Emre Kılınç ve Erdoğan Yeşilyurt’un yerine Barış Yardımcı, Ziya Erdal ve Fernando Andrade’yi ilk 11’de sahaya sürdü.

Sivasspor’da sakatlıkları bulunan Arouna Kone, Petar Skuletic, Marcelo Goiano, Emre Kılınç ve Erdoğan Yeşilyurt ile Ziraat Türkiye Kupası’nda Antalyaspor maçında kırmızı kart gören Isaac Cofie kadroda yer almadı. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk da ligin 20. haftasında 3-1 kazandıkları Gençlerbirliği kadrosunda 2 değişikliğe gitti. Buruk, hafif sakatlığı bulunan Martin Skrtel’in yerine savunmada Carlos Ponck’a, Godson Azubuike’nin yerine ise İrfan Can Kahveci’ye forma verdi. İstanbul ekibinde hasta olan Mehmet Topal ve sakatlığı bulunan Robinho kadroda yer almadı.

Sivas’ta soğuk hava

Sivas’ta karşılaşma sırasında kar yağışı etkili oldu. Tribündeki skor ekranında hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derece olarak gösterildi. Yedek kulübesindeki oyuncular ve bazı taraftarlar, dondurucu soğuktan battaniyelerle korunmaya çalıştı. Soğuk hava nedeniyle tribünler dolmadı. Medipol Başakşehir için ayrılan misafir tribününde yer alan iki taraftar, "Çok olanlar değil inananlar kazanır" pankartıyla takımlarına destek oldu.