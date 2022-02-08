Sivasspor, Bandırmaspor maçına hazır

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Bandırmaspor Tesisleri'nde şiddetli yağmur ve rüzgar altında basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Bandırmaspor ile Sivasspor yarın saat 13.30'da Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.

Oğuzhan Sarzep - Volkan Kaplan / SİVAS (İHA)