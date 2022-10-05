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Sivasspor, Ballkani maçını hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, UEFA Konferans Ligi G Grubu'ndaki 3. maçında sahasında oynayacağı Ballkani maçının hazırlıklarını tamamladı.

05 Ekim 2022, Çarşamba 19:06 Son Güncelleme:
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Sivasspor, Ballkani maçını hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 3. hafta maçında yarın sahasında Ballkani ile karşılaşacak olan DG Sivasspor , yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.  

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. 

Kırmızı-beyazlı takım antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. 

Sivasspor ile Ballkani yarın saat 19.45'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. 

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