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Sivasspor Ballkani maçına hazır

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yarın deplasmanda Ballkani ile karşılaşacak DG Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

12 Ekim 2022, Çarşamba 20:34 Son Güncelleme:
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Sivasspor Ballkani maçına hazır

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Fadil Vokrri Stadyumu’nda gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Ballkani ile Sivasspor yarın TSİ 22.00’de Fadil Vokrri Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede Avusturya Futbol Federasyonu’ndan hakem Manuel Schuettengruber görev yapacak.

İHA

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