UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü maçında Sivasspor , Ballkani’yi konuk edecek. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda saat 19.45’te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jose Luis Munuera yönetecek. Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan Kırmızı-Beyazlılar, rakibini yenip gruplarda puanını 7’ye çıkartmak istiyor.

Avrupa’daki 25. karşılaşma

Sivasspor sahasında oynayacağı Ballkani mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 25. maçına çıkacak. Kırmızı-Beyazlı ekip, geride kalan 24 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 24 gol atan Sivas temsilcisi, ağlarında ise 44 gole engel olamadı.

Sivasspor - Ballkani 11'ler

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Dimitrios Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fredrik Ulvestad, Charis Charisis, Dia Saba, Max Gradel, Mustapha Yatabare

Yedekler: Baver Kuçkar, Muammer Yıldırım, Murat Paluli, Aaron Appindangoye, Robin Yalçın, Clinton Njie, Karol Angielski, Kaan Onaran, Mehmet Albayrak

Ballkani: Stivi Frasheri, Armend Thaqi, Egzon Sinani, Bajram Jashanica, Arber Potoku, Lumbardh Dellova, Lindon Emerllahu, Qendrim Zyba, Meriton Korenica, Ermal Krasniqi, Albion Rrahmani

Yedekler: Dashnor Balaj, Damir Ljuljanovic, Dejan Zarubica, Leonard Shala, Albin Kapra, Veton Tusha, Edi Maksutaj, Albin Berisha, Lucas

Yiğidolar’da 2 eksik var

Kırmızı-Beyazlılar’da bu mücadele öncesi 2 eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlığı bulunan Leke James ile Ahmed Musa, Ballkani’ye karşı forma giyemeyecek.

‘En önemli maç’

Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “İç sahada oynayacağımız Avrupa maçlarını kazandığımız takdirde büyük ihtimalle bu gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Bizim için en önemli maç, bu maç” dedi.