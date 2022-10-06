Sivasspor-Ballkani maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü maçında Sivasspor , Ballkani’yi konuk edecek. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda saat 19.45’te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jose Luis Munuera yönetecek. Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan Kırmızı-Beyazlılar, rakibini yenip gruplarda puanını 7’ye çıkartmak istiyor.

Avrupa’daki 25. karşılaşma

Sivasspor sahasında oynayacağı Ballkani mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 25. maçına çıkacak. Kırmızı-Beyazlı ekip, geride kalan 24 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 24 gol atan Sivas temsilcisi, ağlarında ise 44 gole engel olamadı.

Muhtemel 11'ler

Sivasspor: Ali Şaşal, Robin, Goutas, Aaron, Uğur, Ulvestad, Keita, Njie, Gradel, Sabia, Yatabare

Balkani: Frasheri, Dellova, Jashanica, Thaqi, Sinani, Lindon, Gripshi, Korenica, Krasniqi, Rrahmani, Cardoso

Yiğidolar’da 2 eksik var

Kırmızı-Beyazlılar’da bu mücadele öncesi 2 eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlığı bulunan Leke James ile Ahmed Musa, Ballkani’ye karşı forma giyemeyecek.

‘En önemli maç’

Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “İç sahada oynayacağımız Avrupa maçlarını kazandığımız takdirde büyük ihtimalle bu gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Bizim için en önemli maç, bu maç” dedi.















