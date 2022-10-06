Sivasspor-Ballkani maçı (CANLI)

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü maçında Sivasspor , Ballkani’yi konuk ediyor. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda saat 19.45’te başlayan müsabakayı İspanyol hakem Jose Luis Munuera yönetiyor. Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan Kırmızı-Beyazlılar, rakibini yenip gruplarda puanını 7’ye çıkartmak istiyor.

Sivasspor 1-3 Ballkani (Karşılaşmada ikinci yarı oynanıyor)

GOL | Henüz ilk dakikanın içinde Sivasspor, 37. saniyede golü buldu. Dia Saba'nın sağ çizgide şık hareketler sonrası içeri çevirdiği topta Fredrik Ulvestad'ın yaptığı vuruş, ağlara gitti: 1-0.





12. dakikada Meriton Korenica'nın ceza sahası ön çizgisi üzerinden yaptığı sert vuruşu kaleci Ali Şaşal Vural çıkardı.

13. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Qendrim Zyba'nın arka direkteki kafa vuruşu auta gitti.

GOL | 20. dakikada Sivasspor'un çıkarken yaptığı top kaybı sonrası Ballkani'nin kaptanı Armend Thaqi, uzaktan çok şık bir vuruşla Ballkani'ye beraberliği getirdi: 1-1.

24. dakikada Ballkani'de Emir Krasniqi'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş, kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

25. dakikada Ballkani, yine etkili geldi. Sol kanattan içeri çevirilen topta Arber Potoku'nun şutunu kaleci Ali Şaşal Vural çıkardı.

GOL | 31. dakikada Ballkani'nin sol kanattan geliştirdiği atakta içeri çevrilen topa yakın mesafeden Arber Potoku'nun vuruşu, Ali Şaşal Vural'ın çabasına rağmen ağlarla buluştu: 1-2.

45. dakikada Uğur Çiftçi'nin sağ kapattan yaptığı ortada Mustapha Yatabare'nin kafa vuruşu auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Ballkani'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

48. dakikada Ballkani'de Meriton Korenica'nın ceza sahası dışından sol ayakla yaptığı vuruş, Sivasspor savunmasına da çarparak kornere gitti.

50. dakikada Sivasspor'un sağ kanattan kullandığı kornerde Hakan Arslan'ın kafa vuruşu auta gitti.

52. dakikada Robin Yalçın'ın sağ çaprazdan ortasında Mustapha Yatabare'nin etkili kafa vuruşunu kaleci Stivi Frasheri çıkardı.

59. dakikada ceza sahası önünde iyi paslaşan Sivasspor'da Fredrik Ulvestad'ın ceza sahası ön çizgisi üzerinden vuruşu Stivi Frasheri'de kaldı.

60. dakikada bu kez Ballkani, hızlı çıktı. Sol çaprazda topla buluşan Ermal Krasniqi'nin ceza sahası içinden vuruşu kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

Yatabare direğe takıldı

62. dakikada Sivasspor'da Uğur Çiftçi'nin sol kanattan yaptığı ortaya ön direkte kafa vuruşunu yapan Mustapha Yatabare'nin topu direkten döndü.

64. dakikada Sivasspor, yine Mustapha Yatabare ile tehlike yarattı. Yine sol kanattan Uğur Çiftçi'nin ortasında Mustapha Yatabare'nin vuruşu az farkla üstten dışarı gitti.

GOL | 66. dakikada sol kanattan sağ kanada kısa paslarla hücumun yönünü değiştiren Ballkani'de Armend Thaqi ile duvar pasına giren Meriton Korenica'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruş ağlara gitti: 1-3.

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Sivasspor - Ballkani 11'ler

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Dimitrios Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fredrik Ulvestad, Charis Charisis, Dia Saba, Max Gradel, Mustapha Yatabare

Yedekler: Baver Kuçkar, Muammer Yıldırım, Murat Paluli, Aaron Appindangoye, Robin Yalçın, Clinton Njie, Karol Angielski, Kaan Onaran, Mehmet Albayrak

Ballkani: Stivi Frasheri, Armend Thaqi, Egzon Sinani, Bajram Jashanica, Arber Potoku, Lumbardh Dellova, Lindon Emerllahu, Qendrim Zyba, Meriton Korenica, Ermal Krasniqi, Albion Rrahmani

Yedekler: Dashnor Balaj, Damir Ljuljanovic, Dejan Zarubica, Leonard Shala, Albin Kapra, Veton Tusha, Edi Maksutaj, Albin Berisha, Lucas

Avrupa’daki 25. karşılaşma

Sivasspor sahasında oynayacağı Ballkani mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 25. maçına çıkacak. Kırmızı-Beyazlı ekip, geride kalan 24 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 24 gol atan Sivas temsilcisi, ağlarında ise 44 gole engel olamadı.

Yiğidolar’da 2 eksik var

Kırmızı-Beyazlılar’da bu mücadele öncesi 2 eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlığı bulunan Leke James ile Ahmed Musa, Ballkani’ye karşı forma giyemeyecek.

‘En önemli maç’

Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “İç sahada oynayacağımız Avrupa maçlarını kazandığımız takdirde büyük ihtimalle bu gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Bizim için en önemli maç, bu maç” dedi.