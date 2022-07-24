Sivasspor Avusturya kampında son antrenmanını yaptı

Sigma Olomouc ile oynanan hazırlık maçının ardından 1 gün izinli olan Yiğidolar, bugün Avusturya'da yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Bad Waltersdorf kasabasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Avusturya kampının 9'uncu gününde son antrenmanını gerçekleştiren Sivasspor , yarın kamptaki üçüncü hazırlık maçında TSİ 19.00'da Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Sharjah ile karşılaşacak. Mücadele Bad Blumau'da oynanacak. Sivasspor, 26 Temmuz'da Sivas'a dönecek.

SİVAS (İHA)