Sivasspor bu sezon Süper Lig'de oynadığı 24 maçta da gol atmayı başardı. MKE Ankaragücü maçında ikinci yarıda rakip fileleri havalandıran Rıza Çalımbay'ın ekibi, böylece Avrupa'nın önde gelen ligleri arasında tüm maçlarında gol atan tek takım oldu. Dün deplasmanda Watford karşısında 3-0 kaybeden Liverpool'da serisini yitirmişti.

Sivasspor / Oynadığı maç: 24 Gol atamadığı maç: 0

Liverpool / Oynadığı maç: 28 Gol atamadığı maç: 1

Bayern Münih / Oynadığı maç: 24 Gol atamadığı maç: 1

Inter / Oynadığı maç: 24 Gol atamadığı maç: 1

Juventus / Oynadığı maç: 25 Gol atamadığı maç: 1

PSG / Oynadığı maç: 27 Gol atamadığı maç: 1

Sevilla / Oynadığı maç: 26 Gol atamadığı maç: 2





Fanatik.com.tr / Tolga Kuru











