Sivasspor, Avrupa devleriyle yarışıyor

Kendi evi ve seyircisi önünde 13 maçtır kaybetmeyen Sivasspor, bu alanda İtalya’da 12 maçtır kaybetmeyen Juventus ve Almanya’da 12 maçtır yenilmeyen Dortmund’un önünde yer aldı. Bu alanda en başarılı takımlar arasında yer alan Real Madrid 13 maçtır sahasında yenilgi yüzü görmezken, Barcelona 14, Valencia 14, Lazio 14 ve Liverpool 15 maçtır sahasında rakiplerine yenilmedi.

Sivasspor unvanını korudu

Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Sivasspor, ligde evinde kaybetmeyen tek takım unvanını korudu. İç sahadaki 13 maçlık periyotta 9 galibiyet ve 4 beraberlikle 31 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 24 kez havalandırırken, kalesinde ise 9 gole engel olamadı. Ligde 49 puanla 4. sırada yer alan Sivas temsilcisi, bu istatistiği ile rakiplerine gözdağı verdi. Sivasspor, evinde son olarak geçen sezonun 29. haftasında 22 Nisan 2019’da Beşiktaş’a 2-1 yenilmişti.

Devleri kıskandırıyor

Juventus ve Dortmund’dan daha uzun seri yakalayan, Real Madrid’le aynı durumda olan kırmızı-beyazlılar, Barcelona ve Liverpool’u takip ediyor. 11 aydır sahasında kaybetmeyerek devleri kıskandırıyor.

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa’nın beş büyük liginde iç saha yenilgisi almayan takımlar:

- Juventus (12 maç)

- Borussia Dortmund (12 maç)

- Sivasspor (13 maç)

- Real Madrid (13 maç)

- Lazio (14 maç)

- Valencia (14 maç)

- Barcelona (14 maç)

- Liverpool (15 maç)

Oğuzhan Sarzep / SİVAS (İHA)