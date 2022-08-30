Sivasspor antrenmanda dev Türk bayrağı açtı

Kırmızı-beyazlı ekipte futbolcular ve teknik heyet, Zafer Bayramı dolayısıyla antrenmanda saha ortasında dev Türk bayrağı açarak poz verdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıl dönümünü yaşamanın mutluluğunun yaşandığı sosyal medyadan yapılan paylaşımda, “30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” notu da eklendi.

sivasspor" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Sivasspor ’da Fatih Karagümrük mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig 'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay idaresinde kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle start alan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise çift kale maç gerçekleştirdi. Beşiktaş maçında 90 dakika forma giyen oyuncular ise yenileme çalışması yaptı.

Sivasspor ile Fatih Karagümrük, 3 Eylül Cumartesi günü saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Oğuzhan Sarzep / SİVAS (İHA)