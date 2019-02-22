Sivasspor - Antalyaspor(CANLI)

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Cumartesi günü Antalyaspor'u konuk edecek. Bu sezon sahasında tek mağlubiyeti olan Sivasspor, Antalyaspor'u yenerek evinde devam ettirdiği iyi gidişi sürdürmek istiyor. Son 7 haftadır maç kazanamayan Antalyaspor ise kötü gidişini bitirmek istiyor.

Maçtan dakikalar:

Karşılaşma ev sahibi Sivasspor'un vuruşu ile başladı.

15. dakikada sol kanattan gelişen atakta Serdar, penaltı noktası üzerindeki Doukara'ya doğru ortasını yaptı. Doukara, topu göğsüyle kontrol edip şık bir voleyle şansını denedi ama top üst direkten geri geldi.

23. dakikada Hakan'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Diego ile Sivasspor savunmasından sekerek yükseklik kazanan top kaleci Tolgahan'da kaldı.

30. dakikada sağ kanattan Nazım'ın ortasında kale önünde Doukara'dan önce davranan Bjarsmyr'in kafayla uzaklaştırmak istediği top ceza sahası çizgisi üzerindeki Fredy'nin önüne düştü. Onun sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

36.dakikada Amilton'un pasında sağ kanatta topla buluşan Nazım Sangare, önünde bulduğu boşluğu iyi değerlendirdi ve sağ çaprazdan ceza sahasına girmeden uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı. 0-1

45.dakikada Amilton ceza sahası içinde yerde kaldı ve Cüneyt Çakır penaltı kararı verdi. Doukara topu filelere gönderdi ve ilk yarı 2-0 Antalyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı Antalyaspor'un vuruşu ile başladı.

49. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Kone, rakibiyle girdiği ikili mücadelede topu ayağından aştı. O noktada geriden gelen Emre sert bir şutla şansını denedi ama top kaleci Ferhat'ta kaldı.

Takım kadroları

Sivasspor: Tolgahan, Douglas, Bjarsmyr, David Braz, Ziya, Hakan, Rybalka, Ndinga, Diabate, Emre Kılınç, Arouna Kone

Antalyaspor: Ferhat, Diego, Charles, Fredy, Chico, Serdar, Salih, Nazım, Doukara, Hakan, Amilton.

Sivasspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligde 31 puanla 7. sırada yer alan Sivas temsilcisi, Antalyaspor maçında çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi Hugo Vieira'nın sakatlığı bulunurken, Hakan Arslan, Mattias Bjarsmyr ve Özer Hurmacı sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sivasspor evinde kaybetmiyor

Kırmızı-beyazlılar, bu sezon evinde oynadığı 11 lig karşılaşmasında 5 kez galip gelirken, 5 kez de rakipleriyle eşitliği bozamadı.

İç sahada bu sezon sadece 3. haftada Kasımpaşa'ya mağlup olan Sivasspor, evinde çıktığı son 9 maçta yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı-beyazlı ekip, evindeki yenilmezlik serisini Antalyaspor karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.

Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak Demir Grup Sivasspor, ardından maç saatini beklemeye başlayacak.