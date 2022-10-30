Sivasspor, Antalyaspor maçına hazır

Süper Lig 'in 12'nci hafta maçında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek Sivasspor , bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Takım antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Sivasspor ile Antalyaspor yarın saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mete Kalkavan görev yapacak.