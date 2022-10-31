Sivasspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Sivasspor ile Antalyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında kozlarını paylaşacak. 10 puanı bulunan, 14. ve 15. sıraya paylaşan iki ekip de 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Sivasspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
UEFA Konferans Ligi'nde Cluj'u mağlup ederek gruptan çıkan ve ülke puanına büyük katkıda bulunan Sivasspor , rotasını Süper Lig'e çevirdi. Yiğidolar, 12. hafta maçında Antalyaspor'u ağırlayacak. 2 maçlık galibiyet serisinin ardından Trabzonspor 'a kaybeden ve 10 puanla 14. sırada yer alan Kırmızı Beyazlılar, evinde kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyor. 6 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta sahasında oynadığı İstanbulspor maçında son veren Antalyaspor ise 10 puanla 15. basamakta. Akdeniz ekibi, zorlu deplasmanda kazanıp seri yakalamanın hesaplarını yapıyor.
Sivasspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor-Antalyaspor maçını Mete Kalkavan yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Sivasspor-Antalyaspor muhtemel 11'ler:
Sivasspor: Ali, Murat, Goutas, Caner, Ziya, Hakan, Charisis, N'Jie, Erdoğan, Saba, Yatabare
Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Luyindama, Ömer, Güray, Ufuk, Fernando, Nakajima, Sinan, Larsson, Haji Wright