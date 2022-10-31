UEFA Konferans Ligi'nde Cluj'u mağlup ederek gruptan çıkan ve ülke puanına büyük katkıda bulunan Sivasspor , rotasını Süper Lig'e çevirdi. Yiğidolar, 12. hafta maçında Antalyaspor'u ağırlayacak. 2 maçlık galibiyet serisinin ardından Trabzonspor 'a kaybeden ve 10 puanla 14. sırada yer alan Kırmızı Beyazlılar, evinde kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyor. 6 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta sahasında oynadığı İstanbulspor maçında son veren Antalyaspor ise 10 puanla 15. basamakta. Akdeniz ekibi, zorlu deplasmanda kazanıp seri yakalamanın hesaplarını yapıyor.

Sivasspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor-Antalyaspor maçını Mete Kalkavan yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Sivasspor-Antalyaspor muhtemel 11'ler:

Sivasspor: Ali, Murat, Goutas, Caner, Ziya, Hakan, Charisis, N'Jie, Erdoğan, Saba, Yatabare

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Luyindama, Ömer, Güray, Ufuk, Fernando, Nakajima, Sinan, Larsson, Haji Wright