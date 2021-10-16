Sivasspor ile Antalyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 8 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 9 puan toplayan Rıza Çalımbay'lı Sivasspor, puan cetvelinde 13. sırada bulunuyor. Ersun Yanal ile yollarını ayırarak yıldız oyuncusu Nuri Şahin'i futbol sorumlusu olarak takımın başına getiren Antalyaspor ise oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle hanesine 8 puan yazdırdı. Antalya ekibi puan cetvelinde 15. sırada yer alıyor. Yiğidolar, evinde 3 puanı kapıp yeniden çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Akdeniz ekibi ise rakibi karşısında bu sezon deplasmanda ilk gol sevincinin yanı sıra, deplasmanda ilk galibiyeti almayı hedefliyor.

Sivasspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve bugün saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Sivasspor-Antalyaspor muhtemel 11'ler:

Sivasspor: Muammer, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Fajr, Hakan, Felix, Gradel, Henrique, Kayode

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudrayshov, Güray, Hakan, Poli, Milosevic, Ribeiro, Wright, Crivelli

35 kez birbirlerine rakip oldular

Antalyaspor ile Sivasspor ilk olarak 1978-1979 sezonunda Türkiye Kupası mücadelesinde karşılaştı. O mücadelenin ardından iki takım toplamda 35 kez birbirlerine rakip oldu. İki kırmızı beyazlı takımın oynadığı 35 maçta Antalyaspor, 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 de yenilgi aldı. 35 maçın 4'ü Türkiye Kupası, 1'i hazırlık maçı, 6'sı TFF 1. Lig, 24'ü ise Süper Lig maçı olarak kayıtlara geçti.

Sivasspor evinde üstün

Fraport TAV Antalyaspor, Sivasspor ile deplasmanda 18 kez rakip oldu. Antalyaspor bu maçlarda rakibine karşı 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi elde etti.

En çok 2-1'lik skor alındı

Antalyaspor ile Sivasspor'un maçlarında en çok 2-1'lik skor sahaya yansıdı. İki takım 8 kez sahadan 2-1'lik skorlarla sahadan ayrıldı. İki takım 5'er kez 1-0, 1-1 ve 2-0, 3 kez 0-0, 2'şer kez 3-0, 3-1 ve 4-2'lik skorlar elde etti. İki takım 1'er kez de 2-2, 3-2 ve 4-1'lik sonuçlar elde etti.